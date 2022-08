Braderie Sint Willebrord voor het eerst in veertig jaar week eerder dan het corso

Secretaris Peter Jansen van Willebrord Promotion zegt dat aanvankelijk de kramen niet beschikbaar waren in het eerste septemberweekend. ,,Die moesten inderdaad naar Zundert, waar de corsomarkt op maandag is, maar tijdens het corso ook al een jaarmarkt wordt gehouden.’’

Logistiek was het voor het kramenverhuurbedrijf Koolen en Koolen beter om met Willebrord te schuiven. ,,Uiteindelijk kwamen we zelf ook tot het inzicht dat we best eens kunnen proberen het braderieweekend een week eerder te houden. Ongetwijfeld is de evenementenkalender dan ook gevuld, maar dat hou je toch. Iedereen wil weer los na twee jaar niks. Overigens was het op zaterdag bij ons altijd minder druk dan op zondag, er valt geen peil op te trekken.’’