Brabantse supporters in het Vlaamse Essen

Vrij dichtbij dat scherm zitten Kees en Florie Lindenbergh. Rode hoeden en een Belgische vlag, toch doet een pak stroopwafels vermoeden dat ze misschien toch niet 100% Vlaams zijn. “Mijn man is Nederlands, ik ben Belg en we wonen in Hoogerheide”, zegt Florie. “Ik ben wel blij dat Nederlands niet meespeelt, normaal praten ze altijd over hoe goed ze spelen, nu kunnen we eindelijk kijken naar hoe goed België speelt.” Kees: “Normaal ben ik supporter van Feyenoord, maar aangezien Nederland deze keer niet meespeelt zijn we hier. Het botst inderdaad soms tussen mijn vrouw en ik door de twee landen, maar het is geen moord en doodslag hoor.”