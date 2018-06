Brabantse Ruiterdagen schrijven weer zwarte cijfers

OUDENBOSCH - Na jaren van sappelen staan bij de Brabantse Ruiterdagen de sponsors weer in de rij. Voorzitter Jac Moerings kan nu al zijn energie in het evenement steken in plaats van steeds weer zijn handje op te houden.

De naam Moerings is onlosmakelijk met paardensport verbonden. Jac was springer, zijn kinderen. Op hoog niveau springen ook Geert en diens zoon Bas en dochter Eline Moerings. ,,Het zit wel in ons bloed ja. Daarom kon ik het destijds ook moeilijk verkroppen dat de Brabantse Ruiterdagen verloren dreigden te gaan. We zaten in een negatieve spiraal en het weer werkte ook nog eens niet mee.''

Daar ziet het komende weekend niet naar uit. Het budget groeit weer richting 40.000 euro, de zomerzon staat klaar. Het zeskoppige bestuur van de Stichting

Brabantse Ruiterdagen heeft er zin in. ,,In de vier jaar dat ik nu voorzitter ben, is het ook wel eens prettig om niet over elke euro te hoeven vergaderen. De crisis hield in de paardensport misschien wat langer aan, nu kunnen we weer vooruit kijken en reserveren.''

Op sommige gebieden was dat nooit nodig. Zo stelt het bedrijf Hunter Douglas sinds jaar en dag het zeven hectare grote terrein belangeloos beschikbaar. ,,Mooie anekdote is dat de directeur van het bedrijf helemaal niets heeft met paarden. Een makkelijke man, die gedurende de weken van opbouwen en afbreken alles toe laat. Kom daar nog maar eens om in deze tijd.''

Moerings zorgt er wel voor dat zijn geldschieters niets te kort komen. De Hunter Douglas-baas hoeft dan niet per se aan een tafeltje in de VIP-tribune, andere relaties stellen het netwerken onder het genot van zeer op prijs. ,,Maar'', zegt Moerings, ,,We laten ze ook meekijken naar de wedstrijden. Dat verhoogt de betrokkenheid. In samenwerking met Jan Nagelkerke van de lunchroom houden we zaterdag van 12 tot 14 uur een high tea. Daar hebben zich zo'n tachtig mensen voor aangemeld.''

Het zijn de 83e Brabantse Ruiterdagen. Veel oudere evenementen kent West-Brabant niet. Alleen al om de lange traditie zet de stichting door. Op naar het eeuwfeest, al kijkt de 72-jarige voorzitter niet zo ver vooruit. ,,Ik heb recent een hartoperatie ondergaan, dus ik moet me bij het opbouwen koest houden. Verjonging in het bestuur is welkom, al gaat het niet vanzelf.''

De laatste weken stromen de inschrijvingen binnen. Moerings verwacht op een kleine 500 combinaties uit te komen. Ook daarmee herleven de oude tijden weer. Aan het terughalen van entertainment denkt hij niet. ,,Het randgebeuren met kinderdorp, een zomerfair en voor de eerste keer enkele foodtrucks moet er een totaal weekeinde van maken.''

De kracht zit hem bij steeds meer toernooien weer in de sport zelf. Voor een groot aantal rubrieken telt het concours mee als selectiewedstrijd voor de Brabantse kampioenschappen. Sportief gezien is het lage inschrijf- en het hoge prijzengeld aantrekkelijk genoeg. ,,En het Bronzen Paard van de gemeente Halderberge maakt het toch altijd weer speciaal.''