Brabant stopt met omstreden verkoop stikstofruimte 9 veehouderijen: ‘Provincie zit gruwelijk fout’

Iedereen kan vanaf nu bewegende beelden uit het verleden van Brabant bekijken in databank

28 september Optochten, verjaardagen, straattaferelen, bevrijdingsfilms en nog veel meer. Met het project BrabantinBeelden van het Brabants Historisch Informatie Centrum is er nu een foto én film-databank die voor iedereen doorzoekbaar is. Schatgraven in het filmische geheugen van Brabant. Met de vraag: wie heeft thuis nog wat liggen?