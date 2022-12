Stel (29 en 22) met kostbare goederen opgepakt voor witwassen in Roosendaal, ook 140 kilo vuurwerk gevonden

Scrooge: een kerstver­haal in een uniek Jong!-jas­je

ROOSENDAAL - A Christmas Carol is een van de bekendste kerstverhalen van Charles Dickens. Stichting Jong! Theater gaat dit verhaal vanaf tweede kerstdag vijf keer in schouwburg De Kring als musical op de planken zetten. Maar wel in een eigen jasje.

9 december