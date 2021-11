‘Leut op afstand’ tijdens vieringen van 11-11 in de regio

ROOSENDAAL - In veel West-Brabantse plaatsen zijn de late vieringen 11-11 dit weekend afgelast of uitgesteld, na de persconferentie van vrijdagavond. Op sommige plekken waren er toch activiteiten en zijn er prinsen en motto's onthuld.

In het Stijlorenrijk (Etten) is voor de presentatie opnieuw naar de camera gegrepen. Oud-Prins Thomas I (Jürgen van Hulst) ging op onderzoek uit en maakte van een tijdmachine gebruik om te kijken of Prins en Protocol ‘Gin Steek Veraanderd’ zijn, naar het motto van dit jaar. Ze zijn een jaartje ouder, maar verder zijn Prins Thomas III (Thom Hayes), adjudant Thom, Meneer d’n Pliessie, Nar Stefanus en Hofdame Femke inderdaad niet veel veranderd.

Ze kwamen meteen in actie, bij de onthulling van het MaMi thema zaterdagmiddag. Dat was voor de gelegenheid bij het verenigingsgebouw aan de Slotlaan. Het thema is ‘Leut op afstand’. Met de anderhalvemeterstok kan coronaproof de polonaise gelopen worden en de (nep)handjes op de schouders worden gelegd.

Jeugdprins Guustaaf onthulde samen met Prins Thomas III het thema. ,,Er wordt geen wereldrecordpoging meer ondernomen” zei voorzitter René Starink ,,Enerzijds omdat dat niet past in deze onzekere tijd, anderzijds omdat we door de onderwerpen heen zijn. We willen gewoon een gezellig feestje met z’n allen.”

Volledig scherm Een recordpoging past niet in deze onzekere tijd. De Stijloren willen gewoon een gezellig feestje met z’n allen. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

KV Leurse Leut greep met de bekendmaking van het Protocol eveneens noodgedwongen naar de sociale media. Maar ‘Mee Oos Kunde Alle Kaante Op’ zeggen ze. Prins Carolus I, Nar Joerieke, Grote Boer Peer en Pliessie Nilles gaan gewoon hun 65e carnavalsseizoen in om een mooi feest te bouwen.

We kenne gin grenze in Moerstraten

Met als motto ‘We kenne gin grenze’ is zaterdagmiddag voor de senioren van Moerstraten de elfde-van-de-elfde gevierd. Prins Ralph (Lars Bierbooms) is aan de bezoekers gepresenteerd, samen met nar Nilleke (Ilja Schuurbiers, grootste boer Harrie (Arjan Janssen) en pliesie d’un Tinus (Martijn Schuurbiers).

Ondanks dat de Boerenbruiloft en de het feest niet zijn doorgegaan vanwege de nieuwste coronamaatregelen, is zaterdag het nieuwe motto van Nieuw-Vossemeer bekend gemaakt. 't Vosse-ol feest in 2022 met het thema ‘Daor kunde op bouwe’.

Ook in Lepelstraat zijn alle feestelijkheden afgelast en is alleen het moto gepresenteerd: De Straot wa d’n speultuin.

Winnend lied Oudenbosch volgende week bekend

Zoals in andere plaatsen is in Hoeven (Peejenland) het feest niet doorgaan. Prins Tommes: ’We wachten de regelgeving af. Vooral voor de deelnemers aan het liedjesfestival is het een domper. In het Puitenol (Oudenbosch) ging het zaterdagavond op het Puitenplein wel door. Prins Geert. (Geert-Jan van Spaandonk) verscheen op het podium. Patrick Schouw: ,,We hadden uitvoerig overlegd met de gemeente. De liedkeuze gebeurde online via ons youtube kanaal.’’ Het winnende lied is volgend weekend bekend.