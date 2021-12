Debutant Rucphen wil geen ‘eendagsvlieg’ zijn in de wereldbeker veldrijden

Nederland­se fanclub van The King viert 60-jarig bestaan in... Heerle: ‘Met Elvis is alles begonnen’

HEERLE - Trots als een pauw is-ie, Walter Voorheijen van Rockin’ Wouw: de officieel erkende Nederlandse Elvis Presley-fanclub ‘It’s Elvis Time’ viert het 60-jarig bestaan begin volgend jaar in... De Schalm in Heerle. Voorheijen: ,,Dit is niet zo maar een clubje, hoor.’’

15 december