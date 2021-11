Riezebosch bedoelt dat de stropdas de laatste jaren aan populariteit heeft ingeboet en zelfs bij een formele outfit tegenwoordig vaak ontbreekt. ,,Maar dat is alleen in Nederland zo, hoor’’, weet de Roosendaalse verzamelaar Geert van der Horst. Jammer, vinden de stropdassenfanaten van DAITC. ,,Een pak is maar een pak, donkerblauw of grijs. Met een stropdas kun je je echt onderscheiden’’, zegt Van der Horst. Riezebosch is docent in het middelbaar onderwijs: ,,Als Ajax gewonnen heeft, sta ik voor de klas met een Ajax-das. Vinden die kinderen hartstikke leuk.’’