Bowlingbaan Playdôme genomineerd Bowling Center Management Design Awards

Hoewel dit de 37e editie is van de Design Awardsverkiezing, wordt deze voor het eerst door BCM georganiseerd. Voorheen werd de verkiezing opgezet door Bowler Journal International (BJI), een gerenommeerd Amerikaans Bowling Magazine.

Oostenrijkse Alpen

De bowling van Playdôme Roosendaal is genomineerd in de categorie New Centers – Hybrid International. Onder Hybrid wordt verstaan: centers die zowel een entertainment baan zijn, maar die ook een compleet eigen stijl hebben in bijvoorbeeld thema en/of interieur en de soort activiteiten. Bij Playdôme vormen de Oostenrijkse Alpen dat thema.

Hyperbowling in Playdôme Roosendaal.

De bowling is volledig gerealiseerd in een winters, Alpijns thema. Tijdens het bowlen kijkt de speler uit op het Oostenrijkse wintersportgebied Serfaus-Fiss-Ladis. Uitgelicht met niet minder dan 1.450 ledlampjes. Tevens is de bowling onderscheidend door het toevoegen van hyperbowling; een set nieuwe bowling games ontworpen rond een nieuw bumpersysteem, dat als onderdeel van het spel kan worden. Het voordeel is dat de bowlingbal niet in ‘het gootje’ terecht kan komen en dat er dus altijd punten kunnen worden gescoord.

Multy Activity Center

In april van dit jaar worden de winnaars bekend gemaakt voor alle New Center-categorieën. Playdôme Roosendaal is een zogeheten Multi Activity Center dat in augustus 2021 haar deuren heeft geopend voor het publiek op Leisurepark Roosendaal. Naast bowlen kan de bezoeker er hakbijlwerpen, lasergamen, playkarten en funcurlen.