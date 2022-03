Bovendonks bierfestival is ontdekkingsreis naar dat nooit eerder geproefde biertje

Eindelijk kunnen vader Jan en zoon Joost Dommisse van brouwerij 't Meuleneind hun winterfestival in oorspronkelijke vorm organiseren. Dat betekent statafels, proeverijen en liefhebbers die van bar naar bar trekken. ,,Als een soort ontdekkingsreis naar dat nooit eerder geproefde biertje‘’, zegt Jan, ,,Vergelijk het met een verzamelaar, die zijn collectie almaar uit wil breiden.’’

Aanvankelijk waren 100 bierproevers welkom waarbij de bieren werden uitgeserveerd. Uiteindelijk mogen er 250 gasten in de refter van Bovendonk. ,,Daar zijn we blij mee, een bierfestival vraagt om een ongedwongen, bourgondisch sfeertje. Daar was de coronatijd niet zo geschikt voor.’’ Ook in de grotere opzet was het bierfestival een maand van tevoren al uitverkocht. Jan Dommisse: ,,Mensen hebben er weer zin in...en ze hebben dorst.‘’

Cognac

Een kleine 50 biersoorten, gerijpt in voormalige whisky-, cognac-, rum of tequillavaten, worden door de mannen van 't Meuleneind en bevriende Brabantse brouwerijen gepresenteerd. ,,Uit eigen land hebben we louter bieren uit eigen provincie.’’

Bij de derde bar zijn internationale biersoorten uit Zweden, Engeland en Roemenië verkrijgbaar. Met mooie namen als All the leaves are brown en Never Over Rye Whiskey van de Roemeense brouwerij Hop Hooligans. Het alcoholpromillage varieert van 8 tot 14 procent. Om bodempjes te leggen is bittergarnituur voor handen.

Het bierfestival is zaterdag van 13.00 tot 21.00 uur. Op 6 augustus is het zomerfestival, maar dan in de binnentuin van Bovendonk. Normaliter zijn dan zo'n 2000 mensen welkom.