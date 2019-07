Bouwplan Bornhemweg krijgt dankzij Ruimte voor Ruimte alsnog gestalte

Voordat de grondtransactie definitief wordt, mag de gemeenteraad schriftelijk nog haar wensen of bedenkingen uiten, maar de kans is groot dat vrij snel tot de ontwikkeling van een bouwplan met ongeveer 17 huizen kan worden gestart. De lap grond ligt net buiten de komgrens van Oudenbosch in het Oudland. Wethouder Jan Mollen zegt dat de grond al zo’n vijftien jaar in eigendom is van de gemeente Halderberge. ,,Eerdere bouwplannen zijn nooit concreet geworden.‘’

Asielzoekerscentrum

In een aantal gevallen werd geen overeenstemming bereikt over de grondprijs of haakte de projectontwikkelaar af. Ten tijde van de discussies rondom de huisvesting van asielzoekers, was de lap grond aan de Bornhemweg zelfs even in beeld voor een asielzoekerscentrum. Ten tijde van de woningbouwcrisis zag een raadsmeerderheid liever dat het perceel aan de Bornhemweg gewoon als agrarische grond verkocht zou worden.

De grond was bedoeld als strategische aankoop, maar tot op heden kwam Halderberge er niet vanaf. Onder bouwtitel van Ruimte voor Ruimte kan straks toch gebouwd worden. De provinciale regeling biedt meer mogelijkheden dan alleen de bouw van ruime, vrijstaande woningen. In het nieuwe plan gaat het om bouwkavel van ongeveer 900 vierkante meter. Op de strook grond komt ook een retentievijver.

Sanering