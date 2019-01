Bouwkeet DVO '60 afgefikt: ‘Te triest voor woorden’

,,We hebben op 2 januari ook al aangifte van vernieling gedaan: toen werden ramen ingeslagen en vuurwerk naar binnen gegooid. Nu is de keet volledig afgebrand, inclusief keukentje en tafels en stoelen. Er is helemaal niks van over. Ik schat de schade tussen de drie- en vijfduizend euro. Door de hitte zijn ook nog een aantal ramen van het kleedlokalengebouw gesprongen. In feite hebben we nog geluk gehad dat het vuur het gebouw niet heeft bereikt.”

DVO kon vorig jaar twee schaftketen van het Werkvoorzieningsschap overnemen. Eén daarvan wordt gebruikt door RBC dat sinds oktober 2018 met enkele elftallen traint op het kunstgrasveld van DVO. Vice-voorzitter Jos Hack vermoedt dat de schade voor zijn club meevalt. ,,Je laat al geen waardevolle spullen achter omdat je weet hoe kwetsbaar zo’n keet is. En we sjouwen ook nogal wat heen en weer tussen het RBC-stadion en de accommodatie van DVO. We moeten nog inventariseren wat precies verloren is gegaan.”