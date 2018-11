Bouwen zonder gas-aansluiting? Roosendaal weet niet beter

Elf-elf in Roosendaal­se dorpen zorgt voor weinig verrassin­gen

10 november WOUW/NISPEN/HEERLE/MOERSTRATEN - In de dorpen Wouw, Nispen, Heerle en Moerstraten leverden de elf-elf-vieringen weinig verrassingen op. Alleen in Moerstraten ruilde Ilya Schuurbiers van functie. Vorig jaar was zij nog ‘Pliesie’, maar dit jaar zal ze in de huid van nar Nilleke kruipen. Martijn Schuurbiers is dit jaar Pliesie dun Tinus, terwijl Lars Bierbooms weer als prins Ralph I de leut in Moerstraten aan gaat voeren. Grootse boer Harrie (Arjan Janssen) maakt het protocol compleet.