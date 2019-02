Bouwclub Ambiance licht alvast een tipje van de leutsluier op

Aan de optocht in Hoeven mogen alleen wagens mee doen, die tevoren nog niet in andere stoeten te bewonderen waren. Zo blijft de Hoevense stoet uniek en uitsluitend te aanschouwen op Super Tuesday. In de nishut en bouwloods aan de Brede Balrouw staan inmiddels heel wat onderdelen die op 5 maart één grote wagen moeten vormen. Het gevaarte wordt dertig meter lang en elf hoog. Al zeven maanden is Ambiance aan het bouwen. Het bouwkot is ook een ontmoetingsplek. ,,We zijn meer dan een carnavalswagen“, zeg Steven de Jong. Hij prijst famillie, kennissen maar ook sponsors. ,,Zonder hen geen leut in bouwen.’’

Pater Pient

De wagen kost de ruim vijftig leden tellende groep een slordige 20.000 euro. De wagen met als thema ‘Bonte Ker(k) mis’ wordt vervolgens weer doorverkocht aan, in dit geval, een club uit het Twentse Geesteren. De bouwclub is ook vocaal actief. Ze heeft met Adj Ambiance oftewel Ad van de Riet de vertolker van de carnavalsplaat Pater Pient. ,,Het is van oorsprong een christelijk feest. En pater Pient hebben we in de wagen verwerkt. Hij zal zorgen voor een gezegend carnaval. Afscheid van het dode bier.”