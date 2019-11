Bouw Re-Bus in Stampersgat komt niet meteen uit de startblokken

Breda Airport: ‘Zijn er na anderhalf jaar antwoorden over fatale crash?’

14:45 OUDENBOSCH/BOSSCHENHOOFD - Zijn er, anderhalf jaar na een fataal ongeval op Breda Airport, antwoorden op tal van onopgeloste vragen? Die kwestie heeft omwonende Peter Timmerman aangekaart aan in de Commissie Regionaal Overleg Seppe (CROSE). ,,Kunnen we er achter komen of we al dan niet een probleem hebben met de veiligheid?’’