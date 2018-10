Bouw nieuwe fysiotherapiepraktijk Oud Gastel komt stuk dichterbij

OUD GASTEL - De rek bij de fysiotherapeutenfamilie Van Zuilichem is er nog steeds niet uit. Na nieuwe vestigingen in heel West-Brabant wordt het nu tijd het 'moederbedrijf' in Oud Gastel te laten groeien. Uitbreiding is voorzien op het terrein van de voormalige Bernardusschool.

Dat is naast de praktijk, waar Dick van Zuilichem in 1994 begon. In de volksmond nog steeds bekend als het oude politiebureau. Het college van Halderberge stemde onlangs in met het gewijzigde bestemmingsplan Monseigneur Meeuwissenstraat. De onderwijsfunctie vervalt, 'ruimte voor fysiotherapie' komt er voor in de plaats.

Hoofdingang

Op het concept bestemmingsplan zijn geen bezwaren binnen gekomen. Van Zuilichem verlegt de cliëntentherapie naar de nieuwbouw naast de oude praktijk komt. ,,De hoofdingang komt in het nieuwe gebouw'', legt Dick van Zuilichem uit, ,,Het pand wordt ingericht als eerstelijns paramedisch centrum. De behandelkamers voor onder meer revalidatie, podo-, ergo- en fysiotherapie komen in de vijfhonderd vierkante meter bebouwd oppervlak.''

Woning

Op de door Van Zuilichem en een partner aangekochte grond is tevens ruimte voor een particuliere woning. Die grenst aan de nieuwe doorgangsweg tussen Kerkstraat en Mgr. Meeuwissenstraat. ,,Lange tijd zou dat alleen een voetpad worden, maar vanwege de aanwezigheid van SDW-woonvoorziening Rovohof en het toekomstige woningbouwplan rondom de kerk is besloten er een officiële ontsluitingsweg van te maken'', weet Van Zuilichem.

Bureau

Zodra de praktijkruimtes zijn overgeheveld naar de nieuwbouw wordt het oorspronkelijke pand omgebouwd tot kantoor en kleedruimte voor het personeel. ,,De basis van ons bedrijf blijft hier'' aldus Dick van Zuilichem, die al ruim veertig jaar in het vak zit. ,,Eerst aan huis in de Dorpsstraat. In 1993 konden we het bureau kopen. De politie verhuisde naar Oudenbosch, maar al snel keerden twee agenten terug. Die hebben we nog een jaar in huis gehad. Toen hadden we nog niet het hele gebouw nodig. Het gaf bovendien wel een veilig gevoel'', lacht hij.

Op 8 november behandelt de gemeenteraad het concept bestemmingsplan nog. De vooruitzichten zijn gunstig, houdt de fysiotherapeut nog een slag om de arm. Het door de raad vastgestelde bestemmingsplan komt vervolgens opnieuw zes weken terinzage te liggen. ,,De plannen, die we bijna zes jaar geleden maakten komen met de goedkeuring van het college in elk gevall een stuk dichterbij.''