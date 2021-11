Bouw brandweerkazerne Wouw vertraagd: omwonenden maken bezwaar

Eerder dit jaar hoopte de gemeente Roosendaal nog dit jaar te kunnen beginnen met de bouw, maar dat gaat niet lukken. Overigens onderstreept de woordvoerder Marieke van Wijk van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant dat de veiligheid van en de dienstverlening aan de mensen in Wouw op geen enkel moment in het geding zal komen. ,,Qua oefenen en uitrukken levert het uitstel geen problemen op. Ons voertuig staat gewoon in de kazerne aan de Donkenweg", zegt Van Wijk.