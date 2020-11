Bouw Bernardushof in maart volgend jaar van start

OUD GASTEL - Het gaat meer dan goed met de verkoop van de bijna dertig woningen in het nieuwbouwproject Bernardushof in Oud Gastel. Directeur Jeroen Suijkerbuijk van woningbouwontwikkelaar Kalliste uit Nieuwegein zegt dat afgelopen vrijdag de handtekening is gezet onder de verkoop van de 21e woning.

,,Daarmee hebben we de grens van zeventig procent verkochte woningen bereikt en is terstond de vergunning aangevraagd om Bernardushof in gang te zetten.’’ Suijkerbuijk verwacht, mits geen bezwaren uit de omgeving, in maart de eerste schop in de grond te zetten op het voormalige terrein van de Bernardusschool. ,,Bouwbedrijf Van Grunsven uit Erp gaat de huizen bouwen en de infrastructuur aanleggen.‘’

Griffel

De woningen komen tussen Kerkstraat en Mgr. Meeuwissenstraat te liggen. De nieuwe straten dragen namen als Bernardushof, Lei, Griffel en Telraam, refererend aan de vroegere bassischool.

Directeur Suijkerbuijk is blij dat de vraag naar woningen ondanks corona niet afzwakte. ,,Bovendien zijn de verkochte huizen mooi verdeeld over het plan. Er is vraag naar bungalows, twee-onder-eenkapwoningen en de schoolwoningen. Van elke bouwstijl hebben we nog een enkel huis beschikbaar.‘’

Merendeel uit eigen gemeente

Tevreden is de ontwikkelaar over de uiteenlopende leeftijd van de kopers. ,,Meer dan de helft van de toekomstige bewoners is vijftig jaar en ouder, maar we hebben ook starters van net twintig. Bovendien is het verheugend dat al 16 van de 21 verkochte huizen bij inwoners uit de eigen gemeente terecht komen.‘’

Het voormalige zusterklooster aan de Kerkstraat maakt ook deel uit van het bouwplan. Het Gastels bouwbedrijf Bartelen herstelde het dak, daarna werd het bij de plannen van Kalliste betrokken. Suijkerbuijk zet het in de markt als één groot herenhuis. ,,Als daar geen vraag naar is, maken we er twee herenhuizen van. We geven er graag rondleidingen, zodat mensen met eigen ogen kunnen zien dat er veel van te maken valt.‘’

Laurentiuskerk

De woningen staan weliswaar aan de voet van de eeuwenoude Laurentiuskerk met het kerkbestuur zijn goede afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van het Rijksmonument bij mogelijke restauratiewerken. Suijkerbuijk: ,,Ons bouwplan blijft er ver genoeg vandaan. Het is gemeentegrond, waar een wandelpad langs komt.‘’