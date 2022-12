Bouw Beekkwartier in Stadsoevers Roosendaal begonnen

ROOSENDAAL - Wethouder Arwen van Gestel heeft de symbolische eerste paal geslagen voor de bouw van het Beekkwartier in de wijk Stadsoevers in Roosendaal. De BVR Groep gaat er 112 woningen realiseren.

Na het slaan van de eerste paal hieven de toekomstige bewoners het glas en toostten ze op een voorspoedige bouw.

In de eerste fase worden tachtig woningen gebouwd. Daarna komen daar nog 32 woningen bij. Het woningaanbod is divers. Van statige rijwoningen in de Noordlaan tot aan appartementen langs de Zwaaikom en twee-onder-een-kapwoningen aan de Parkrand.

Woningen zijn hard nodig

Wethouder Van Gestel is blij: ,,De woningen zijn hard nodig in Roosendaal. De bouw van het Beekkwartier is een mooie stap in onze ambitie voor woningbouw: een betere mix van woningen en een voldoende passend aanbod. Daar gaan de woningen van het Beekkwartier zeker aan bijdragen.’ Eerder zijn in Stadsoevers bouwprojecten zoals de Douanier, Wipwei en Kademeester gerealiseerd.

Het Beekkwartier ligt tussen de wijk Westrand en de Noordlaan. De hele wijk wordt duurzaam ingericht. Met autovrije zones en groen. Ook worden de woningen aangesloten op het warmtenet. Dit warmtenet maakt gebruik van de restwarmte van afvalverwerker PreZero.

Urban sports

Het Beekplein, omringd door appartementen en huizen, vormt straks het centrum van het Beekkwartier (v/h Beekblokken). Hier, en in de collectieve binnentuinen, kunnen bewoners elkaar straks ontmoeten. Daarnaast kunnen ze gebruikmaken van alle voorzieningen in Stadsoevers. Recreëren langs het water, evenementen bezoeken of sporten in het urban sportspark. Alle details van de nieuwe wijk zijn te vinden op beekkwartier.nl.

Volledig scherm Een ‘collectieve binnentuin’ in het Beekkwartier in de wijk Stadsoevers in Roosendaal. © Gemeente Roosendaal