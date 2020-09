Boulevard bij de Aldi in Roosendaal blijft onveilig voor fietsers

ROOSENDAAL - Verkeersdrempels, nog meer zebrapaden en een duidelijke signalering boven de weg. Er is nog heel wat voor nodig om de Boulevard ter hoogte van de Aldi en de Action echt veilig te maken. Het zebrapad dat nu is aangelegd, is absoluut onvoldoende.

Zeker voor fietsers blijft de Boulevard tussen de Wilhelminastraat en de Voortstraat een beproeving.

Dat vindt Ron Vuijk (63) die in Roosendaal al enige jaren in zijn eentje strijdt voor meer veiligheid voor fietsers. ,,De auto heeft in Roosendaal een hele prominente positie. je kunt voor elke winkel met de auto komen, terwijl er geen goede fietsenstalling is. Ik snap dat het veel geld komt, maar er moeten beleidskeuzes worden gemaakt", vindt Vuijk.

Volledig scherm Verkeer dat vanaf het parkeerterrein bij Aldi-Action komt, mag alleen rechtsaf de Boulevard in Roosendaal op. © Henk den Ridder

Verre van voldoende

Hij grijpt elke gelegenheid aan om de leden van de gemeenteraad te overtuigen van de onveilige situaties in de stad. ,,Ik heb meermaals met raadsleden door de stad gefietst. Ik heb een draagvlak van 97 procent in de raad, En toch gebeurt er niks", zegt Vuijk. En als de gemeente iets doet is het in zijn ogen verre van voldoende. Zoals de situatie in de Boulevard.

Auto's komen op de Boulevard van twee kanten aanrijden en slaan af naar het winkelgebied. Als ze van het parkeerterrein afkomen mogen ze alleen rechtsaf. Drie op de vier auto’s houden zich daaraan. Naast de rijbaan liggen smalle parkeervakken en een fietsstrook. Meerdere malen debatteerde de gemeenteraad over de gevaarlijke situatie daar.

Volledig scherm Oversteken op de Boulevard in Roosendaal. Op hoop van zegen. © Henk den Ridder

Bus remt niet

,,De snelheid is hier veel te hoog. Kijk, die bus remt helemaal niet af bij het zebrapad. Leg hier drempels neer! Nu is er dan wel een voetgangersoversteekplaats, maar voor fietsers is er geen voorziening getroffen. Fietsers uit de Voorstraat steken allemaal schuin over naar de Aldi. Ik woon aan de Chromietdijk en kom hier vaak langs. En elke keer houd ik mijn hart vast.”

De mevrouw die naast de oprit naar het winkelgebied woont herkent zich in de klachten van Ron Vuijk. Ze zegt dat het door het drukke verkeer niet meer leuk is om op dit stuk van de Boulevard te wonen. Vuijk voert zijn strijd al een paar jaar alleen. Mensen die hem willen steunen of mee willen denken kunnen zich bij hem melden via fietseninroosendaal@gmail.com.

Volledig scherm Een wagen rijdt vanaf de Boulevard in Roosendaal het parkeerterrein van de Aldi en de Action op. © Henk den Ridder