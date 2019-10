Botsing tussen vrachtwagens op A17 bij Oud Gastel

TV Rico heeft meer banen nodig aan Rucphense Binnentuin

14:00 RUCPHEN - TV Rico wil uitbreiden aan de Rucphense Binnentuin. Een nieuwe padelbaan is al klaar om in gebruik te nemen, maar de club kan er nog wel twee of drie tennisbanen bij gebruiken. Voorzitter Cor Leijs is bereid zo nodig zelf stappen te zetten. Zeker als plannen voor verdere invulling van het recreatiegebied de aanleg van nieuwe banen vertraagt.