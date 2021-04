Botsing met drie auto's in Roosendaal, bestuurder gewond

Bedenker modern complex Wouw snapt ophef niet: ‘Al die tijd nul bezwaren ingediend’

14 april WOUW - Het verzet van 51 omwonenden tegen een modern appartementencomplex in de Roosendaalsestraat in Wouw, komt te laat. Dat vindt Frenk Theuns, initiator van de plannen. ,,Hier is zó veel communicatie over geweest, er kwam al die tijd geen enkel bezwaar binnen. Ze hebben hun kans voorbij laten gaan.”