Bosschenhoofd wordt geen 30 kilometer-gebied

,,We hebben geprobeerd uitvoering te geven aan de motie van de gemeenteraad, maar een 30 kilometer-gebied met asfalt viel niet in goede aarde bij de politie en VVN Halderberge.‘’

De wethouder ging daarop weer met klankbordgroep en omwonenden in overleg, maar tot een unaniem besluit kwam het niet. Mollen: ,,Sommige omwonenden wilden alles laten zoals het is, anderen gaan voor 30 kilometer-zone, maar dan met klinkers en fietsers op de rijbaan. Iedereen naar de zin maken kan niet, maar hier moest een compromis gezocht worden.‘’

De roep om verkeersremmende maatregelen in Bosschenhoofd dateert al vanaf de dag dat de rondweg om Oudenbosch open ging. Sindsdien is de hoofdstraat door het dorp nog meer in trek bij sluipverkeer tussen de A17 en A58. Het college hinkt daarbij op twee gedachten: een duurzaam veilige route met toch voldoende ontsluitingsmogelijkheden voor Bosschenhoofd, waar de laatste jaren veel woningbouw is gepleegd. ,,Eerste maatregelen zijn al getroffen. Zo hebben we de fietsstroken verbreed en de komgrens bij het sportpark verduidelijkt. En weldra beginnen we met de herinrichting van de Vaartweg tussen Oudenbosch en Bossxhenhoofd.‘’