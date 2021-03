Bosschenhoofd verlangt naar warm dorpshuis

BOSSCHENHOOFD - Hoe sneller, hoe liever. Bosschenhoofd heeft te lang moeten wachten op een volwaardig dorpshuis. Dat was er altijd wel in de vorm van De Schakel, maar keerde als multifunctionele accommodatie in samenhang met de basisschool nooit terug.

Terwijl de betrokkenheid van de dorpsbewoners steeds groter wordt, ontbeert Bosschenhoofd al acht jaar een geschikte ontmoetingsplek, waar verenigingen hun activiteiten kunnen onderbrengen. Een dorpshuisfunctie voor Bosschenhoofd staat ook bij de gemeente hoog op het wensenlijstje. Uit eerste gesprekken met de beheerders van De Blokhut maakt die locatie de meeste kans.

Langs digitale weg konden inwoners maandagavond brainstormen over zo'n nieuw dorpshuis. De gemeente belegde samen met dorpsgroepering Groet en Ontmoet Bosschenhoofd een digitale bijeenkomst, waar bijna vijftig inwoners op aanhaakten. De betrokkenheid was groot, want langs alle kanten kwamen tips en opmerkingen binnen.

Of de Blokhut de laatst overgebleven optie was en of het gebouw nog kon worden uitgebreid. Of er een buitenruimte komt voor activiteiten in de openlucht. Hoe de plannen vallen bij de omgeving en of er bomen dienen te verdwijnen. Kantekeningen waren er bij de omvang van De Blokhut, de parkeervoorzieningen en het gegeven dat vrijwel alle gebruikers aan de overkant van de druk bereden Pastoor van Breugelstraat wonen. De bewoners hadden zich goed op de bijeenkomst voorbereid, tot genoegen van voorzitter Lotte Wijnen van Groet en Ontmoet. ,,Het tekent de behoefte aan een centrale ontmoetingsplaats.‘’

Een tweede keer in de fout gaan met een dorpshuis, dat wil niemand. De Blokhut biedt volgens de meeste deelnemers in het digipanel volop kansen. Wethouder Thomas Melisse is na afloop nog enthousiaster dan hij al was. ,,Bosschenhoofd krijgt geen ‘multifunctionele aanfluiting’ zoals het MFA wel eens werd genoemd, maar een warm dorpshuis op de schaal van en passend bij de ontwikkeling van Bosschenhoofd.‘’