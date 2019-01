Bosschenhoofd krijgt eindelijk weer een bakker

Reünisten Thomas More College grijpen ‘laatste kans’ om schoolge­bouw nog te zien

15:35 OUDENBOSCH - De laatste vrijdag van maart is voor veel oud-leerlingen van het Thomas More College (TMC) in Oudenbosch een dag om vrij te houden. Het is al 29 jaar de vaste datum om elkaar te treffen in een kroeg nabij het schoolgebouw.