Bosje rozen als bedankje voor politie in rustig Roosendaal: ‘Maar we blijven scherp’

Dat leverde best wat aanloop op. Van mensen die tips gaven over aanloop- en vluchtroutes van jongeren met vuurwerk, maar vooral van omwonenden die even hun hart wilden luchten. ,,We kregen zelfs een bosje rozen als bedankje”, vertelt Martijn Mol, projectleider bij de politie.



Dit jaar gaat het aanpakken van rellen voortvarender dan een jaar geleden. Toen duurde het dagen voor de eerste aanhoudingen werden verricht; dit jaar stond de teller na de opleving van zondag en maandag op 22. Sinds dinsdag is het rustig in Langdonk, al wil Mol niet te vroeg juichen: ,,We moeten steeds scherp blijven.”



Ook zaterdagavond hield de politie zichtbaar een oogje in het zeil in Langdonk en naastgelegen wijken als de Kroeven, maar bleef het wederom rustig.