Borrelen in Stadsoevers met pop-up bar Spot: ‘Hier hebben we altijd van gedroomd’

Het idee achter Spot? ‘Een festival-achtig buitenterras met hippe speciaalbieren, een lekkere hap, toffe DJ’s en leuke events.’ Vaas: ,,We liepen vorig jaar al met deze plannen rond. Want tja, want kónden we nog doen door corona? Festivals zoals Appeltje Eitje mochten niet meer doorgaan, maar tegelijkertijd wilden we al langer een plek waar we dagelijks iets leuks kunnen doen voor Roosendaal. Iets los van onze evenementen.’’

Zeecontainers

Vaas en Klein raken in gesprek met de mensen van Stadsoevers en zo ontstaan al snel de plannen voor Spot. Middenin Stadsoevers. Daar staan ondertussen drie grote zeecontainers van een metertje of 12 lang. Daar moet Spot in komen te zitten, met daaromheen plek voor een man of 200. Vaas: ,,De komende weken moeten we nog flink wat verbouwen om alles klaar te maken: keuken, bar, stroom, water... alles moet nog gebeuren.’’ Als alles volgens plan verloopt moet Spot op 2 juli openen. Op beperkte schaal, met alleen een bar en een borrelkaart. Gaandeweg hopen Vaas en Klein wat uit te breiden met een kleine kaart.

Tot oktober 2024

Maar ja, zoals dat gaat met po-up zaken, niks is voor altijd. Spot is uiteindelijk een tijdelijk iets, maar wel iets waar Roosendaal een tijdje plezier aan kan beleven, zegt Vaas: ,,Met Stadsoevers is afgesproken dat we in ieder geval tot oktober 2024 op deze plek mogen blijven. En tegen die tijd kijken we wel hoe het verder gaat. Misschien verhuizen we dan wel, naar een andere deel van de wijk. Dat ligt er ook een beetje aan hoe snel hier gebouwd gaat worden.’’