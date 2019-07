Bordes van oude raadhuis keert terug op Gastels marktplein

OUD GASTEL - Alleen heel oude Gastelaren kunnen zich het raadhuis op de Markt nog herinneren. Het is gesloopt in 1927 omdat het én te klein werd én een sta-in-de-weg voor het toenemend gemotoriseerd verkeer door de Kerkstraat.

Nog minder bekend is dat bij de sloop van het gemeentehuis alle bouwmaterialen met paard en wagen zijn overgebracht naar de Oudendijk, een paar kilometer verderop. Piet van Leengoed kocht het hele spul op voor 450 gulden, zette architect Sturm aan het werk en stapelde de 16.000 gevelsteentjes weer op tot een fraai woonhuis.

Dat staat er nu nog, bewoond door kleinzoon Leo van Leengoed en zijn vrouw Toos. ,,Mijn opa heeft er heel wat jaren over gedaan om het allemaal op te bouwen. Hij kwam in de clinch met de ontwerper over bijvoorbeeld het toilet. Opa wilde het niet inpandig, maar los van het huis tegen de garage aan. Tegen Sturm zei hij: als jij in je huis wilt schijten, moet jij weten.‘’

In de tuin en rond de vijver liggen de arduinen stenen van wat ooit het bordes was. Vanaf deze trappen nam burgemeester Antonie Mastboom op feestdagen défilé af, maar ook delinquenten werden via het bordes naar het cachot onder het raadhuis gebracht. Van Leengoed bracht als voorzitter van heemkundekring Het Land van Gastel zijn familieverhaal al eens naar buiten.

Doorkijk op de Markt met kerk en raadhuis ervoor.

Ook Karel Bartelen, eigenaar van café Onder De Toren en bouwaannemer, kreeg er lucht van. ,,Wat zou het mooi zijn als een stukje oud raadhuis weer zichtbaar terug op de oorspronkelijke plaats zou landen‘’, dacht Bartelen, die na de restauratie van het aloude café aan de voet van de Lauentiuskerk de smaak te pakken heeft gekregen.

,,In cultureel erfgoed is Gastel veel kwijt geraakt. Zoals het Hof aan de oostzijde van de Markt. Toch is het dorpshart in deze regio één van de weinige pleinen met huizen omsloten. De vorm waarin het plein in de Middeleeuwen is aangelegd is altijd gebleven maar je mist de karakteristieke elementen.‘’ Daar wil Bartelen verandering in brengen. ,,In de gesprekken met Leo kwam de bordesrand vanzelf boven drijven. Die krijgt nu een mooi plekje in de terrasklinkers van het café.‘’

Het liefst klaart Bartelen de klus voor de Open Monumentendag in september. Maar het wordt nog een hele toer om de 2500 kilo zware steen naar de Markt te vervoeren. ,,Je staat versteld hoe ze dat honderd jaar geleden met paard en wagen hebben gedaan. Geen wonder dat de bouwtijd van het huis wat langer heeft geduurd.‘’ Formeel wordt de gemeente Halderberge straks eigenaar van de steen, die straks in openbaar gebied ligt. Burgemeester en wethouders hebben besloten het bordes in eigendom te aanvaarden en voor eventueel onderhoud zorg te dragen. ,,Mochten zij hem beu zijn, keert ie weer terug in onze achtertuin‘’, besluit Van Leengoed.

Markt Oud Gastel met pomp en rechts raadhuis