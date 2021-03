Borden, borden en nog eens borden op rotonde De Scherpenberg

Van ‘superblij’ tot cynisme: wisselende gevoelens bij Roosendaal­se onderne­mers bij heropening

3 maart ROOSENDAAL - Eindelijk mogen ook de winkels in Roosendaal weer echt klanten in hun zaak ontvangen. Voor de één een enorme opluchting, voor de ander niet meer dan een druppel op de gloeiende corona-plaat. Want of je nu twee klanten in een kledingzaak mag ontvangen of in een gigantisch tuincentrum, dat scheelt nogal wat.