Borchwerf II 15 jaar later, grote blokkendozen in het landschap

Man (22) uit Roosendaal aangehou­den met 350 euro nepgeld

16:15 ROOSENDAAL - Een 22-jarige man is zondag op de Gerard ter Borchstraat in Roosendaal aangehouden nadat hij met vals geld een pizza wilde afrekenen. De bezorger had de man door en belde de politie. Na controle bleek de man meer valse biljetten op zak te hebben. De Roosendaler is aangehouden.