Bootcamps populairder dan ooit sinds de lockdown

Bootcamp-aanbieders hebben het sinds de coronacrisis steeds drukker, terwijl het in sportscholen rustiger is dan voorheen.

Je hebt maar weinig nodig Eva Nijssen, bootcamp-instructeur De buitenlucht is voor veel sporters een reden om niet binnen, maar buiten te sporten. ,,Je krijgt extra veel zuurstof buiten, en een gevoel van vrijheid", vindt Maudy Schroeyers die meedoet aan bootcamps van Eva Nijssen in Bergen op Zoom. Volgens Nijssen zitten er alleen maar voordelen aan buiten sporten: ,,Je krijgt meer zuurstof dan wanneer je binnen sport en je kunt je energie beter doseren, omdat je lichaam als fitnessapparaat dient. Je hebt maar weinig nodig", vertelt ze.

Meermaals per week geeft ze bootcamplessen in Bergen op Zoom in stadspark Kijk in de Pot. Er is volgens de instructrice dus weinig nodig om buiten het lichaam toch flink te kunnen trainen. Ze neemt wel wat attributen mee, zoals touwen en zware ballen, maar gebruikt ook elementen die het park biedt; trapjes, hekjes en bankjes waar je kunt opdrukken. ,,Je kunt zoveel in het park gebruiken, dat verbaast de deelnemers", vertelt Nijssen.

‘Iets nieuws’

Toen de coronamaatregelen werden versoepeld, werd het bij haar een stuk drukker. ,,Voor veel mensen is buiten sporten iets nieuws. Dat hebben ze tijdens de lockdown ontdekt. Ik denk dat het nog een tijd druk blijft. Als mensen ervaren dat buiten sporten erg leuk is, blijven ze dat tenminste in de zomer doen. In de winter is er vaak wel een afname."

Je wordt uitgedaagd, maar alles kan op je eigen tempo Tjaak Takens De Bergse Lena den Hijer is onlangs begonnen met Eva's bootcamp. ,,De sportscholen lagen een tijd stil, maar ik wilde wel mijn conditie op peil houden. En omdat ik meer binnen zat, wilde ik graag naar buiten. Nu vind ik het heerlijk. In de winter blijf ik komen, ik ben toch niet zo van de hoge temperaturen."'



Tjaak Takens doet al meer dan twee jaar mee aan de bootcamp. ,,Je wordt uitgedaagd, maar alles kan op je eigen tempo. Bovendien vind ik het fijn om met een gezellige groep vrouwen te sporten. In de sportschool zitten vaak bodybuilders en dat soort gasten", zegt ze lachend. ,,Hier alleen maar gezellige vrouwen."

Bootcamp van Eva Nijssen in stadspark Kijk in de Pot in Bergen op Zoom. ,,In de winter blijf ik dit doen", voorspelt deelnemer Lena den Hijer.

De afwisseling in de trainingen vindt Maudy Schroevers, die al twee jaar bootcampt, erg fijn. ,,Geen enkele training is hetzelfde, dat is met fitnessapparaten in een sportschool anders. Het leuke is dat je met heel weinig materialen werkt en juist veel gebruikt maakt van je eigen lichaamsgewicht en obstakels die je buiten vindt. Je hebt geen apparaten nodig om je lichaam te trainen."

De invloed van de coronacrisis

Dat het coronavirus zich buiten minder snel lijkt te verspreiden, is volgens Dion Koens van DS Training in Roosendaal een van de oorzaken van de toegenomen populariteit. ,,Iedereen is twijfelachtig over de aerosolen. Buiten lijkt er minder kans op besmetting, dus dat zal een reden zijn dat het drukker is geworden bij bootcamps. En bewegen is natuurlijk belangrijk voor een goede weerstand, dat is het beste medicijn."

De afgelopen jaren liep de populariteit van bootcamps bij Wesley Quist van PT-Sports in Raamsdonksveer terug, maar sinds de coronacrisis is het weer druk. ,,Lessen die ik normaal binnen gaf, deed ik tijdens de lockdown buiten. Mensen wilden ontzettend graag weer sporten en kwamen erachter dat buiten lekkerder is dan binnen. Het begon noodgedwongen, maar iedereen is er erg positief over. Mijn bootcamps zitten al weken voller dan vol."

Sportscholen merken juist een afname van het aantal bezoekers. Bij Dinami in Steenbergen gaat dat om zo'n 30 procent. ,,Onze leden zijn nog voorzichtig en wat afwachtend", zegt Elsa Roozeboom. ,,Er zijn best wat mensen gestopt, ondanks onze compensatieregelingen. Niet iedereen is blij met de coronamaatregelen. Onlangs zegde een man zijn abonnement op, omdat hij de maatregelen beu was. Hij wilde gewoon zijn eigen ding doen. Dat snap ik, maar wij moeten ons ook aan de regels houden."

De dag dat SnapFitness in Breda weer openging, was meteen de drukste dag ooit, weet Marga Vermeeren nog. Wel hadden veel leden hun abonnement opgezegd. ,,En sommige leden zijn nog niet langsgekomen sinds we weer open zijn. Gelukkig merken we geen grote daling."

,,We hebben veel jonge sporters, dat scheelt. Bij sportscholen waar vooral ouderen sporten, zal het publiek wat voorzichtiger zijn. Tijdens de lockdown hebben we ook buitensporten aangeboden. Dat viel in de smaak, maar we moesten er helaas mee stoppen, omdat het voor ons onmogelijk was om vol te houden. Het kostte erg veel werk om alle spullen overal naartoe te slepen."