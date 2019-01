Boompjes op de weg door gekantelde aanhanger op A58 bij Roosendaal

7,5 miljoen voor schoolge­bou­wen in Roosendaal

10:23 ROOSENDAAL - Als alle schoolgebouwen voor basisonderwijs in de gemeente Roosendaal op en top in orde worden gebracht, zijn vele miljoenen nodig. Dit jaar is er 7,5 miljoen euro beschikbaar. In het Huisvesting Programma Onderwijs is te lezen hoe de gemeente de beschikbare gelden wil gaan besteden dit jaar.