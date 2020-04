Boodschappenservice Wouw heeft nu ook klanten

WOUW - Het is toch nog goedgekomen met de boodschappenservice van Wouw Helpt Wouw. Tien dagen geleden leek het er nog op dat de servicedienst alles had, behalve klanten.

Afgelopen week vroegen zes huishoudens uit de voormalige gemeente Wouw de werkgroep Wouw Helpt Wouw toch om hulp bij de boodschappen.

Lees ook Boodschappenservice Wouw heeft alles, behalve voldoende klanten Lees meer

Wouw is zelfredzaam

Daarnaast vroegen twee inwoners of de vrijwilligers even konden helpen bij het buitenzetten van de groene kliko. Ook die dienst is geleverd. En daarmee is coördinator Johan van Loenhout van Wouw Helpt Wouw best tevreden: ,,Gebleken is dat veel inwoners van Wouw zelfredzaam zijn. Gelukkig maar.”

Quote Alles dat we nu kunnen doen voor de mensen die het nodig hebben, is een mooi resultaat Johan van Loenhout, Wouw Helpt Wouw

De dienst begon een maand geleden op de dag dat het kabinet bekendmaakte dat scholen, sportclubs en de horeca drie weken op slot moesten. Johan van Loenhout en Thea Jansen wilden in die periode de hulp aan de kwetsbare medemens coördineren.

Flyeren

Ze richten zich in eerste aanleg op inwoners van de voormalige gemeente Wouw, dus uit de dorpen Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Moerstraten. De meeste winkeliers in die dorpen zegden direct hun steun toe. Maar waar zaten de klanten toch? De werkgroep ging flyeren in de dorpen.

Volledig scherm De flyer van Wouw Helpt Wouw! © Johan van Loenhout

,,Afgelopen week hebben we boodschappen bezorgd op zes adressen. Met name bij mensen op leeftijd die liever niet meer zelf de straat opgaan", zegt Johan van Loenhout. De boodschappen kwamen van slager Machielse, bakker Heijnen, het Kaasmeske en boerderij Luysterburg. Super de Buurt in Heerle, Jumbo Wouw en slager Vos hoefden nog niet in actie te komen voor Wouw Helpt Wouw.

Eigen netwerk