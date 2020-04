Bonnenregen in Roosendaal: honderden hardrijders bekeurd

Zo werden op de Plantagebaan 82 bekeuringen uitgedeeld. Van de 874 gecontroleerde passanten ging de snelste bestuurder 136 kilometer per uur. Het maximum hier is 80.

Ook op de Gastelseweg (1120 passanten) was het flink raak. Hier werden 238 verkeersdeelnemers op de bon geslingerd. De hoogst gemeten snelheid hier is 91 kilometer per uur, waar 50 is toegestaan.

Met 193 over de snelweg

Op de A58 ging iemand zelfs 193, op een stuk waar de grens bij 100 kilometer per uur ligt. Hier werden 114 van de 1747 passanten bekeurd. Op de Jan Vermeerlaan werden 154 bekeuringen uitgedeeld (1609 passanten). De hoogst gemeten snelheid was 94 per uur. Vijftig is hier het maximum.

Tot slot werd er gecontroleerd op de Spoorstraat (1035 passanten, 160 bekeuringen) en nogmaals op de Plantagebaan (1118 passanten, 69 bekeuringen). In de Spoorstraat was de hoogste snelheid 99 (50 per uur is toegestaan) en op de Plantagebaan 131 (80 per uur is toegestaan).