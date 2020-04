Bonnenregen in Roosendaal: honderden bestuurders bekeurd bij diverse snelheidscontroles

ROOSENDAAL - Bij een aantal snelheidscontroles in Roosendaal zijn de afgelopen week enkele honderden bekeuringen uitgedeeld. De controles werden gehouden op zogenaamde black-spots: locaties waarover door omwonenden veel geklaagd wordt, bijvoorbeeld na ongelukken.

Dat laat een betrokken agent weten op sociale media. Volgens hem zijn er op de Plantagebaan 41 bestuurders op de bon geslingerd, de hoogst gemeten snelheid was hier 78 kilometer per uur. Je mag op de Plantagebaan 50 per uur.

Een dag later, op 26 maart, werden op de Leemstraat zestig bekeuringen uitgedeeld. Ook hier mag je 50 per uur en was de hoogst gemeten snelheid 78.