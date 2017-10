Bommelder station Roosendaal naar inrichting: 'Ik heb niemand pijn willen doen, dit is niet wie ik ben'

BREDA/ROOSENDAAL - Toen een vrouw in de trein van Dordrecht naar Roosendaal een boek aan het lezen was, sprongen de stoppen bij de 27-jarige Renzy T. uit Schiedam. ,,I kill you'', riep hij, waarna hij op zijn knieën ging zitten en een gebedshouding aannam. Daarop riep hij in de rijdende trein: 'Ik ga een bom laten ontploffen, want ik ben extremist. Ik ben lid van ISIS.'

De man was alleen helemaal geen terrorist. Renzy, blanco strafblad, doet geen vlieg kwaad. Hij was op 24 juni onderweg naar de inrichting waar hij verbleef in België. Doordat hij de dag ervoor in Rotterdam was geweest, had hij de avond ervoor zijn pillen gemist en raakte hij in een psychose. Dat wist alleen toen nog niemand. Het complete station in Roosendaal werd die zaterdag ontruimd. Zwaarbewapende agenten arresteerden de zogenaamde terrorist.

Behandeling

De rechtbank schorste vrijdag, na bijna vier maanden het voorarrest van de Schiedammer. Dat was bijna meteen na het requisitoir van officier van justitie Kristel Simpelaar. Die had vier maanden cel geëist en nog twee maanden voorwaardelijk, mits de man zich gaat laten behandelen in een inrichting. De rechtbank wilde, op verzoek van advocaat Mark Broere, echter niet wachten op het vonnis dat over twee weken klinkt. ,,U bent in de gevangenis niet op de beste plaats. De gezondheidszorg moet zijn verantwoordelijkheid maar meteen nemen.'' Zodra er plek is in de crisisopvang zal de man daardoor de gevangenis mogen verlaten.

Renzy P. is er blij mee. ,,Ik schaam me een beetje voor wat er is gebeurd. Ik heb niemand pijn willen doen. Dit is niet wie ik ben.''