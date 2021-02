Bomen over de juiste bomen op de juiste plek in steeds groener Rucphen

Ambities voor de komende jaren zijn neergelegd in het nieuwe boombeleid, waar de gemeenteraad eerdaags wat van mag vinden. Volgens wethouder René Lazeroms zijn de afgelopen jaren al grote stappen gezet: ,,Openbaar groen in het algemeen en bomen in het bijzonder hebben een volwaardige plaats binnen elk project of opgave verworven.‘’ In de beleving van de wethouder sluit Rucphen daarmee aan bij ontwikkelingen als duurzaamheid, klimaatverandering en biodiversiteit.

Rucphen wordt steeds groener. Dat is het met 1200 hectare Rucphense bossen van oudsher al, maar een gedegen boombeleid gaat verder dan het planten van steeds meer bomen. In de nieuwste plannen gaat het om variaties en keuzes maken voor de juiste boomsoorten op de juiste plekken. Daarmee moeten niet alleen boomziektes maar ook overlast van rupsen en insecten worden vermeden.

De bomennota zoomt in op de positieve effecten van een groene omgeving. ,,Kinderen en ouderen voelen zich doorgaans prettiger in een mooi groen buitengebied dan in een verstedelijkte omgeving‘’, aldus Lazeroms. Als voorbeelden noemt hij het Processiepark in Sint Willebrord, waar bomen op een warme zomerdag voor verkoeling zorgen of de bomen langs de Rucphenseweg, die een mooie, groene entree vormen voor de gemeente.

Bomen vergroten de leefbaarheid van de vijf dorpen. Daarom vindt het gemeentebestuur het logisch dat inwoners meedenken over de verdere invulling van de groene openbare ruimte. ,,De wensen van de inwoners combineren we met onze vakkennis. Het boombeleidsplan is opvraagbaar bij de gemeente. Op afspraak kunnen mensen het inzien op het gemeentehuis.