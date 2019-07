Bomen kappen is de oplossing niet, maar wat doen gemeenten dan wel tegen de rupsenplaag?

Dorpsspek­ta­kel leeft: ‘Mensen gaan pas na Wouw on the Beach op vakantie’

7:40 WOUW - Organisator Frenk Theuns kreeg al in januari verzoeken van mensen die zich in willen schrijven voor Wouw on the Beach. Dat resulteerde er in dat eind mei geen team meer geplaatst kon worden voor beachvolley, voetvolley en beachtennis.