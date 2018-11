Bom ontmantelen in Stampersgat: hier kan het

videoSTAMPERSGAT - In een militaire trailer van de MIVD is een bom geplant. Omdat de Nederlandse regering ervoor koos de vier Russische hackers recent publiekelijk te ontmaskeren, stuurde Poetin zijn beste spion, Natascha, om de boel op te blazen. De bom moet binnen een uur ontmanteld worden door verschillende puzzels en opdrachten te voltooien in escape room Cyber Security van Escape Room Designer in Stampersgat.

Het idee werd eigenaar Frank Kastelein (52) in de schoot geworpen. Al twee jaar werkte hij aan de mobiele escape room, zonder precies te weten welk thema het zou krijgen. ,,Ik dacht eerst aan The Matrix, maar ik was nog zoekende. Toen het nieuws over de Russische hackers naar buiten kwam, wist ik meteen dat dát het thema moest worden. Cyber security is hartstikke hot”, vertelt Kastelein.

Puzzels

Verschillende puzzels moeten opgelost worden. De escape room is geschikt voor zes tot acht deelnemers en samenwerking is broodnodig om de bom binnen een uur te ontmantelen. Zo is er een vak met gekleurde knoppen die oplichten en moet er onthouden worden welke knop welke kleur heeft. Voor iemand zonder fotografisch geheugen is dat niet alleen te doen, aldus de ontwerper. Als de puzzel opgelost is, gaat er een deur open naar het volgende deel van de escaperoom. ,,De tijdsdruk zorgt ervoor dat je binnen een minuut jezelf bent. Je beweegt onder de stress van een bom die gaat ontploffen en het is leuk om te zien hoe iedereen zich dan gedraagt. Het draait om samenwerken en communicatie. We hebben een periscoop die je door een doolhof leidt als je er doorheen kijkt. Je kunt naar links en rechts. Door een joystick, in een ander deel van de kamer, kun je naar voren en achteren bewegen. Daar kom je alleen achter door van alles uit te proberen en met elkaar te communiceren.”

Leerzaam

De escaperoom is niet alleen leuk en gezellig, het is ook de bedoeling dat de deelnemers wat opsteken over computerbeveiliging. ,,Alle veelgemaakte fouten wat cyber security betreft, komen terug in de escaperoom. Zo gaat op een gegeven moment de telefoon en wordt er gevraagd naar de geboortedatum. Eigenlijk moet je die niet geven, want veel mensen gebruiken hun geboortedatum als wachtwoord. Ook hebben we hier gratis wifi, dat is helemaal gevaarlijk. Als je daarmee verbindt, ben je zo gehackt. We willen de mensen bewust maken van te gevaren terwijl ze ondertussen plezier hebben.”