BOM Engineering breidt uit in Oud Gastel: groeien op de grond en feesten in de lucht

OUD GASTEL - Toen het oorspronkelijk in Fijnaart gevestigde BOM Engineering in 2011 op een A-locatie langs de A17 in Oud Gastel neerstreek, lagen de omliggende percelen grotendeels braak.

Snel volgden meer bedrijven, maar steeds op de juiste moment kochten ‘ze bij BOM’ de aangrenzende grond om tot twee keer toe uit te breiden. Die tweede uitbreiding is nu klaar. Met twee assemblagehallen en een kantorenstrook van twee verdiepingen is het multidisciplinair ingenieursbureau in één keer 50 meter langer geworden.

,,We hebben er ongeveer 40 procent bedrijfsruimte bijgekregen, wat ons ruimte biedt voor expansie, voor onder andere machinebouwprojecten”, aldus Jeroen Bom, tweede generatie in het bedrijf dat door zijn vader John in 1993 is opgericht.

Goede techneuten

Het betekent ook dat het personeelsbestand BOM verder zal groeien. Jeroen: ,,Inmiddels hebben we ruim honderd mensen in vaste dienst. Er is nog steeds behoefte aan goede techneuten die samen met ons willen bouwen aan de toekomst door grote uitdagingen aan te gaan en bijzondere opdrachtgevers te helpen.”

Nu de uitbreiding na een jaar van hard werken voltooid is, is het tijd voor ontspanning. Zulke mijlpalen zijn bij BOM meestal reden voor spectaculaire feesten, zoals er in het verleden al zo velen uit de koker van John Bom en zijn feestcomité rolden.

Gigantisch feest

Zo groots, dat ze moeilijk te overtreffen zijn. ,,Moet jij eens opletten”, lacht Bom, die voor de ingebruikname van de nieuwe bedrijfsruimte samen met een klein team een vol jaar bezig was met de voorbereiding van opnieuw een giga BOM-feest. Nog meer gasten dan voorgaande keren kwamen vrijdag naar het Emmerblok.

Quote Als mensen genieten, genieten wij ook John Bom, BOM Engineering

Eenmaal binnen waande iedereen zich meteen in de vertrekhal van een luchthaven. Startend bij de check-in balie met bagageband, werden de honderden gasten langs een giftshop, een douane met bodyscanners en meerdere tax free shops geleid naar een gate om daar vervolgens zogenaamd het vliegtuig in te stappen.

Robert ten Brink

Aan de hand van een mix aan licht, geluid, video’s en een entourage aan acteurs en dansers werd de illusie gewekt dat de nieuwste loot aan het bedrijf BOM Tours gaat heten. In de vertrekhal wenste de speciale gastheer Robert ten Brink alle gasten een liefdevolle reis en mooie feestbestemming toe.

Wat volgde was een wervelende showavond met optredens van Carnaval XXL Belle Perez, DJ Jody Bernal en Xander de Buisonjé, terwijl het publiek zich te goed deed aan allerlei wereldgerechten en tropische drankjes. Organisatoren John en Jeroen Bom zagen het tevreden aan. ,,Als mensen genieten, genieten wij ook.’’