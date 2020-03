Boks maakt bezoek aan kerk weer leuk

Ook blinden kunnen nu een toneelstuk zien

7 maart ROOSENDAAL - Dat een blinde of slechtziende vanavond kan genieten van de voorstelling Queen the Music in De Kring kunnen we begrijpen. Muziek hoor je, muziek voel je. Maar hoe laat je ze een indrukwekkend toneelstuk, zoals woensdag Tonio, beleven in de Roosendaalse schouwburg?