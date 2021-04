Boetes voor afval dumpen te laag? Daar kan Roosendaal niks aan doen

Gas erop bij bierbrou­wer door terrasope­ning: ‘Horeca moet binnen week beleverd worden’

20 april BREDA - Nu de heropening van de terrassen op stapel staat, is het alle hens aan dek voor leveranciers van de horeca. Ze hebben een week om hun klanten te bevoorraden. ,,Alles wat we beschikbaar hebben, zetten we in.”