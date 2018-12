Boete voor kerstversiering in Halderberge, maar niet heus...

De strenge bewonersbrief, voorzien van het gemeentelijke logo, die op sociale media rondgaat, is hartstikke nep, zo liet de gemeente Halderberge maandag via Twitter en Facebook weten. ‘Ontvangt u deze brief? Snel verscheuren dan? Hij is niet van ons afkomstig. #fakenews.’

Het is niet de eerste brief die rondgaat. Vorige week werden nog de Tilburgers gemaand om hun kerstversieringen op zolder te houden. Niettemin stonk menige Tilburger er lelijk in. ‘Moet niet gekker worden hier in Nederland’, luidde de reactie van een goedgelovige. ‘Eerst zwarte piet, de negerzoenen enz. Nu dit. Mafklappers.’ Bijval was er ook van mensen die zich er al tijden aan ergeren dat Sinterklaas en Kerstman in elkaars vaarwater zitten.

Aan de Facebookreacties te zien, kunnen de mensen in Halderberge wel om de grap lachen. Een enkeling reageert met een knipoog: ‘ik laat de gordijnen nog wel dicht’.