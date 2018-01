Boerenraad: 'Nieuwsflits: het nieuwe Bravis ziekenhuis komt in Heerle'

Want burgemeester Jac Niederer is niet van plan om de zes hoogheden zomaar de sleutel van de stad of kern te overhandigen. Die moeten ze verdienen. Alleen Prins Erik van Mastepinnelaand (Wouwse Plantage) had een makkie. Want hij kreeg de sleutel het afgelopen weekend al uit handen van wethouder Saskia Schenk.

Schijnwerpers

Dat weerhield hem er overigens niet van om zijn dorp met verve in schijnwerpers te zetten, net als de hoogheden van Mangelpeejelaand (Moerstraten), Aopelaand (Nispen), Paplaand (Wouw) en Tullepetaonestad (Roosendaal).

Dat ging gepaard met veel trots op het eigen dorp en natuurlijk met de nodige sneren naar de andere kernen. Zoals bij Prins Ruben I van Puitelaand, die met hulp van Nieuwsflitsen op video wist te melden dat niet alleen de kabelbaan straks van Rosada naar Heerle loopt en Heerle het eerste smartdorp ter wereld wordt, maar dat zelfs het nieuwe Bravis ziekenhuis in 2030 in Heerle wordt gebouwd. Roosendaal heeft op alle gebieden het nakijken. ,,Zijn we gelijk van die discussie af of er Krabjes of Tullepetaontjes geboren worden. 'T wordt heuse kikkerdril.''

Videobeelden

Ook Prins Marcus 1 van Tullepetaonestad ondersteunde zijn verhaal met videobeelden. Daarop was Arwen van Gestel, fractievoorzitter van de VLP en ook actief in het Roosendaals carnaval, te zien. Maar niet te horen, want het geluid liet het afweten. Prima, vond Prins Marcus I, ,,want in de politiek gaat het lang niet altijd om de inhoud.''