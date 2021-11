Boeren helpen met strooien als het in Halderberge te glad wordt

OUDENBOSCH - In zijn laatste winter als wethouder Halderberge, blikt Jan Mollen alvast vooruit op de gladheidsbestrijding. Iedere winter wordt geëvalueerd en dat levert soms een jaar later nieuwe strooiroutes op.

Een plattegrond met alle strooiroutes maakt deel uit van het gladheidsbestrijdingsplan voor de komende winter. Over de hele gemeente bestrijken de strooiwagens zo'n 130 kilometer. De routes zijn opgedeeld in een hoofdroute, een B-route voor de handmatige gladheidsbestrijding en een ‘extreem weer-route’.

,,Aan de hoofroute voegen we de Scheldelaan en Tuin van Gerlagh in Hoeven toe. Bij extreem winters weer pakken we de Palingstraat, Papenweg en Vierde Molenweg mee”, aldus Mollen, die hiervoor advies inwint bij de Samenstichtingen, Sociaal Domein adviesgroep en ZLTO Halderberge.

Hardnekkig

De agrarische organisatie wordt ook ingeschakeld om, zoals in voorgaande jaren een handje toe te steken als de vorst hardnekkig is. De landbouwers kunnen gebruik maken van de zoutopslagplaats op de gemeentewerf en de gele zoutbakken in de vijf dorpen. ,,De zoutbakken zijn nog te weinig bekend. We gaan daar meer over communiceren, zodat iedereen zijn steentje bijdraagt in de gladheidsbestrijding.’’

Agrariërs die mee helpen bij de strooiwerkzaamheden worden daartoe verleid door een stimuleringsregeling van 1500 euro. Dat geld is overigens bedoeld als dekking op de risicopolis voor het geval er eens iets gebeurd.

Afgelopen winter was volgens Mollen ‘een pittige’. ,,We kwamen tot 27 strooibeurten tegen een stuk of negen in de voorgaande winters. Het was met de wind en de sneeuwdammen flink aanpoten.’’