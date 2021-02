Boerderijwoning met rieten kap brandt volledig uit in buitengebied Bosschenhoofd

Dit zijn de beste ideeën van Groenhuy­sen

10 februari ROOSENDAAL - Het rollende speelbord waardoor mensen op een veilige afstand spelletjes met elkaar kunnen spelen? Een zorgchalet waar stellen waar van één van de partners dementie heeft toch samen kunnen slapen? Of de tablet waarop mensen zelf kunnen zien hoe hun revalidatie verloopt? Of toch een podcast over dementie? Welke van deze vier wordt het Beste idee van Groenhuysen?