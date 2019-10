Boer Maarten uit Roosendaal niet naar Den Haag: ‘Mijn vrouw kan ieder moment bevallen. Ik moet thuisblijven’

,,Kijk, natuurlijk zou ik er heel graag bij zijn, maar ik kan het me nooit vergeven als ik in Den Haag ben als m'n vrouw moet bevallen. Blijft het vandaag rustig thuis dan denk ik wel van shit, ik had eigenlijk wel meegekund", zegt hij lachend.

Voorop in de strijd

,,Op 1 oktober was ik de eerste die zei dat we ook moesten gaan. Nu kan ik niet mee. Ik heb het wel heel voorzichtig aan m'n vrouw gevraagd of ik weg mag. Maar het is beter om thuis te blijven. Ik lees nu alle berichten in de media en dan lopen de rillingen toch wel over m'n lijf. Deze samenhorigheid is wel erg bijzonder vind ik".

Toekomst van de kinderen

Over de reden van het protest is Rockx duidelijk. ,,Mijn toekomst staat op het spel. Ik en mijn vrouw zijn heel erg bedreven met het bedrijf. Maar op deze manier is het bijna niet meer te doen. We hebben al een kleine rondlopen en nu komt er dus weer eentje aan. Ik wil een toekomst voor m'n kinderen!”