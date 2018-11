Boekenmarkt Pauluskerk hoeft nog niet de laatste te zijn

De kerk staat bij eigenaar de Bernardusparochie al geruime tijd in de verkoop. De laatste kerkdienst in de vijftig jaar oude kerk was in 2015. Daarna werden de ruimtes nog wel als vergader- en repetitielokaal gebruikt. Voor de boekenmarkt was niet alleen de kerkzaal gevuld met boeken, ook in de gangen stonden boekenkasten met tweedehands boeken. De opbrengst uit verkoop gaat naar goede doelen zoals ontmoetingshuis ‘t Stoofje, het Thomashuis en de Stichting Vrienden van Paulus.