Boek ‘Wij Gastelaars’ de oogst van vele oude foto's uit schoenendozen op zolder

OUD GASTEL - Het begon met de Facebook-pagina ‘Gastels Trots'. In een mum van tijd werd beheerder Richard Tak overspoeld met foto's uit de oude doos. Alle beeldmateriaal heeft als gemene deler dat ze iets of iemand uit Oud Gastel laten zien.

Zodra Tak een foto plaatst, regent het reacties. ‘Da’s d'n dieje van d'n dieje’ of ‘Staat dat huis er nog?’ Voor dorpsgenoten of zij, die al een tijdje uit Gastel weg zijn, zijn de foto's een feest der herkenning. Precies wat de 54-jarige Tak voor ogen had. ,,De meeste foto's blijven jarenlang in schoenendozen op zolder liggen, terwijl ze juist zo veel over een gemeenschap vertellen. Sterker nog: het schept een band, een gezamenlijke trots voor Oud Gastel.‘’

Herinneringen

En het gaat maar door. Gastels Trots had al snel honderden volgers. Inmiddels staat de teller op 2660 volgers. Zij vullen bij klassenfoto's ontbrekende namen in, halen herinneringen op bij een foto van de Four Tak of dragen zelfs nooit eerder vertoonde foto's aan. ,,Mensen, die niet zo digitaal zijn aangelegd komen met dozen vol foto's aan mijn deur. Of ik ze even wil inscannen.‘’ Tak schat dat hij er inmiddels bijna 4000 online heeft gezet. ,,En toch is het nog het topje van de ijsberg, vermoed ik. Steeds opnieuw duiken er oude prenten op. De Markt bijvoorbeeld vanuit allerlei hoeken of verenigingen waar ik nooit van gehoord heb.‘’

Koets

De meest bijzondere? ,,Een koets voor de deur van de dokterswoning van Dautzenberg, zo'n honderd jaar geleden.‘’ Het bleef niet bij verspreiding via social media. Nadat hij veel materiaal bijeen had van Gastelse muzikanten, maakte hij een fotoboekje ‘Gastel en Muziek'. Wederom een succes: alle 250 exemplaren gingen grif van de hand. In de twee jaar daarna volgden soortgelijke boekjes over het dagelijks leven, klassenfoto's en de oogst van twee jaar Gastels Trots. ‘Wij Gastelaars’ is het vijfde boekje met daarin honderd prominente Gastelaren. Zaterdag tussen 12 en 14 uur kan iedereen z'n bestelde boek afhalen in Café Onder De Toren.