Boek over bommenwerper is af, online lezing Ad van Uffelen op bevrijdingsdag

RUCPHEN - Van uitstel komt geen afstel. Ad van Uffelen had vorig jaar op de 75e bevrijdingsdag een lezing willen houden over de oorlogsgebeurtenissen in Rucphen. ,,Maar dat kan ook op de 76e bevrijdingsdag‘’, zegt de Rucphenaar, die zich verdiepte in een neergehaalde geallieerde bommenwerper op de zogeheten ‘Gele Baarg’ nabij de Posthoorn.

Ook dit jaar kan het nog niet met publiek erbij. ,,Maar nu mijn boek gereed is over de crash van de Halifax wil ik een online presentatie geven‘’, aldus Van Uffelen. De auteur doet dat via Teams vanuit dorpshuis Agora op 5 mei vanaf 19.00 uur. Na afloop van de lezing kunnen digitaal vragen gesteld worden.

Zandverstuiving

Van Uffelen verhaalt over de crash, maar belicht ook de situatie van Rucphen in oorlogstijd tot aan de bevrijding toe. ,,Het actiecomité 5 mei vroeg me in 2019 al om over de bevrijding van Rucphen te vertellen en de locaties, waar tijdens de oorlogsjaren bijzondere dingen zijn gebeurd, te kunnen laten bezoeken. Eén daarvan is de gele berg, een voormalige zandverstuiving waar in de nacht van 21 op 22 juni 1943 een geallieerde bommenwerper is neergestort.’’

Gaandeweg het speurwerk, kwam de auteur tot de ontdekking dat niet drie maar zeven bemanningsleden om het leven zijn gekomen. Van Uffelen kreeg steeds meer informatie van de Pearce-bemanning en ook welke nachtjager de Halifax neerhaalde. Inmiddels is dat vervat in een 125 pagina's tellend boek ‘Bommenwerper op 'de geele baarg’.

Aanmelden voor de lezing kan door een mailtje te sturen naar info@agorarucphen.nl

Het ongeluk vond plaats in het vierde oorlogsjaar in de nacht van 21 op 22 juni 1943. De geallieerde bommenwerper stortte neer bij de zogeheten ‘Gele Barg’ in de omgeving van De Posthoorn aan de rand van het bos. Van Uffelen ging op onderzoek uit naar de betrokken bemanningsleden, hun opdracht en de toedracht van de crash. ,,Internet is dan wel een onuitputtelijk medium, het is wel zaak alles kritisch na te lopen.‘’